Силы обороны Украины уничтожили САУ «Гвоздика» в тылу врага на Курщине

Пилоты Сил обороны охотятся за артиллерией врага в тылах. Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать цели в тылу противника на территории Курской области.



Группа тактико-ударных БпАК «Реквием» из спецподразделения «Балиста» ликвидировала самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика».



«Наши птички вышли на охоту — и уничтожили несколько вражеских грузовиков, по которым россияне подвозили боеприпасы и живую силу. Без единого выстрела — точный удар с неба, и техника врага превращается в металлолом», — написали украинские защитники в соцсети.

«На Сумском направлении враг в основном задействует пехотные части, в лучшем случае используя мотоциклы и легкую автомобильную технику. Однако в глубине российских позиций сосредоточено значительное количество ствольной артиллерии, по которой и работают пилоты украинских Сил обороны», — сообщают аналитики DeepState.



Уничтожение САУ произошло в районе населенного пункта Бяхово, Курская область, говорится в сообщении.

Напомним, армейская авиация ВСУ ликвидировала вражеский ударный дрон «Герань-2» точным выстрелом с вертолета Ми-24.