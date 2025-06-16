На Донбассе и Харьковщине «летнее оживление» российской армии – «Хортица»

Артиллерийский огонь ВСУ. Фото: 148-я артиллерийская бригада ВСУ

Российские войска очень активны в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, если брать только предыдущий день, то 46 атак зафиксировали на Покровском направлении, 32 – на Новопавловском.



«Это очень много для Новопавловского, на нем особая активность врага сейчас. 14 – Лиманское, 11 – Купянское, 7 – Харьковское. Тоже для Харьковского крайне нехарактерно. 15 – Торецкое, 10 – Краматорское. Это все на самом деле высокая активность. Это свидетельствует о том, что фактически есть «летнее оживление», которое мы ожидали», – отметил спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что россияне разделили Покровскую группировку войск и двигаются в две разные стороны.