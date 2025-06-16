В оккупированном Северскодонецке катастрофическая ситуация с медобслуживанием: в ОВА рассказали, что происходит

Глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко. Фото: ЛОВА

В оккупированном городе Северскодонецк Луганской области остается катастрофической ситуация с медицинским обслуживанием, несмотря на разрекламированные россиянами очередные бригады врачей из Перми. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, показательные «гастроли» россиян не могут положительно повлиять на ситуацию.



«Достижением в городе считают увеличение количества терапевтов, которые ведут прием – с одного до двух человек. Не хватает и узких специалистов. Некоторые из них принимают один раз в неделю – всего по несколько часов. Из-за отсутствия мобильной связи и интернета талон на прием можно получить только в бумажном виде, без предварительного заказа. Поэтому, как только заканчивается комендантский час, возле поликлиники выстраивается очередь недовольных врачами, но пока довольных Россией, горожан», – сказал Харченко.

Напомним, что на шахтах оккупированной Луганщины возникают проблемы из-за российских инвесторов.