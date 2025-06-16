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Святогорск сегодня: чем живет город и как выглядит Лавра в Донецкой области

16 июня 2025, 21:00

Святогорск сегодня: чем живет город и как выглядит Лавра в Донецкой области

Святогорск сегодня: чем живет город и как выглядит Лавра в Донецкой области

Святогорск — главная православная святыня Донбасса, расположена у границы трех областей — Донецкой, Харьковской и Луганской. Город был захвачен армией России в начале июня 2022 года.

Оккупанты, захватывая Святогорск и окрестные села, разрушали все на своем пути. Пострадала в том числе и православная лавра — одна из четырех расположенных на территории Украины, единственная на востоке страны. В ходе кровопролитных боев был уничтожен буквально весь курортный потенциал города.

Уже в сентябре 2022 года Святогорск освободили Вооруженные силы Украины в ходе Харьковского контрнаступления. В 2025 году город продолжает восстанавливаться после разрушений, нанесенных оккупацией и боевыми действиями 2022 года.

Несмотря на близость линии фронта, в городе постепенно налаживается жизнь — возвращаются жители, открываются бизнесы, восстанавливаются объекты инфраструктуры.

Сегодня в Святогорске вновь работают магазины, кафе, гостиницы, отделения банков, почтовые операторы и аптека. Электроснабжение восстановлено примерно на 85%, продолжаются работы по налаживанию водоснабжения и канализации, написало издание «Стопкор».

Благодаря восстановлению моста через Северский Донец улучшена транспортная доступность, пишет портал «Вільне радіо».

Святогорск сегодня — это пример стойкости и стремления к жизни. Несмотря на продолжающиеся трудности, местная громада, благотворительные организации и государственные структуры работают над тем, чтобы вернуть городу стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Автор фото Татяна Пшеничных

В 2023 году «Новости Донбасса» опубликовали репортаж о жизни Святогорска в Донецкой области через год после освобождения от российских оккупационных войск.

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