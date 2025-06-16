Российская авиация ударила по многоэтажке в Купянске: есть раненые, могли погибнуть три человека

Последствия удара по Купянску. Фото: Харьковская областная прокуратура

16 июня около 15:40 войска России нанесли авиационный удар по жилому кварталу города Купянск Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.



Попадание зафиксировали по многоэтажному дому, возникли пожары в квартирах.



В результате обстрела мужчина и женщина получили акубаротравмы. По имеющейся информации, по меньшей мере три мирных жителя могли погибнуть. Ситуация в городе остается сложной, из-за рисков безопасности сейчас затруднен оперативный выезд на место происшествия. Данные уточняются.

Напомним, что 15 июня армия РФ ударила по складам в селе Дмитро-Дарьевка Донецкой области, в результате чего возник масштабный пожар и есть раненый.