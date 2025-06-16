«Верховный суд ДНР» вынес «приговор» бойцам «Азова», которых оккупанты обвиняют в «обстреле» поселка под Мариуполем

Так называемый «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» по уголовному делу в отношении бойцов 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ – 24-летнего командира минометной батареи Ивана Ножечкина и 32-летнего номера минометного расчета Егора Яковенко. Об этом стало известно из сообщения «Прокуратуры ДНР».



Оккупанты заявили, что якобы «в марте 2022 года Ножечкин на боевой позиции в Мариуполе отдал приказ об обстреле поселка Агробаза».



«Выполняя приказ, Яковенко совместно с сослуживцами произвел обстрел населенного пункта. В результате два частных дома, в подвале которых укрывались мирные жители, получили повреждения. Людям удалось спастись», – сказали в фейковом ведомстве.



Псевдосуд «приговорил» Ножечкина к 25 годам лишения свободы, а Яковенко – к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что в мае «Верховный суд ДНР» приговорил к почти 30 годам колонии бойца «Азова» Дмитрия Кучерявого, которого оккупанты обвиняют в «обстреле» села Бердянское под Мариуполем.