Армия РФ с трех направлений пытается взять в кольцо Константиновку – ВСУ

Ситуация вблизи Константиновки. Фото: карта DeepState

Россияне с трех направлений пытаются взять в кольцо город Константиновка Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, раньше войска РФ пытались зайти к городу либо с Торецкого направления, либо с Краматорского – с Часов Яра.



«Там, где прорвутся первыми. Однако за полтора года они не смогли добиться успеха ни там, ни там. И сейчас они пытаются зайти с Покровского направления, а именно с его восточного фаса – через трассу «Покровск-Константиновка» – и продвинуться дальше. Вот там сейчас идут самые ожесточенные бои», – рассказал Трегубов.

Напомним, что россияне разделили Покровскую группировку войск и двигаются в две разные стороны.