Украина готовит передачу литиевого месторождения американскому инвестору — СМИ

Украина дала старт процессу передачи прав на разработку литиевого месторождения «Добре» в Кировоградской области частным инвесторам. Об этом пишет The New York Times.

Речь идет об участке, который считается одним из крупнейших в стране по запасам лития — ключевого компонента для производства аккумуляторов.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на двух украинских чиновников, 16 июня власти согласовали подготовку рекомендаций для инвесторов. Это часть соглашения о совместной добыче полезных ископаемых, подписанного Украиной и США 30 апреля 2025 года.

Одним из возможных участников торгов, по информации издания, может стать миллиардер и глава Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер — давний друг президента США Дональда Трампа. 81-летний бизнесмен проявляет интерес к украинским проектам в сфере критически важных минералов.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность обмена редкоземельных металлов Украины на дальнейшую военную и финансовую помощь.