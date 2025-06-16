В оккупированной Макеевке российский военный совершил суицид: он выстрелил себе в рот из ружья

Российский военный, который совершил суицид в оккупированной Макеевке. Фото: ASTRA

В оккупированной Макеевке российский военный Юрий Корнилов покончил с собой. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на источники.



Тело 43-летнего оккупанта, служащего в воинской части 01007, обнаружил в подвале дома его знакомый. Мужчина выстрелил себе в рот из охотничьего ружья ИЖ-27. Известно, что погибший был родом из Свердловской области РФ.

Напомним, что «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» бойцам «Азова» – Ивану Ножечкину и Егору Яковенко, которых оккупанты обвиняют в «обстреле» поселка Агробаза под Мариуполем.