В Константиновке приостановила работу аптека АНЦ

С сегодняшнего дня, 17 июня, в городе Константиновка Донецкой области приостановила работу аптека АНЦ.
Фото аптеки с соответствующим объявлением опубликовал телеграм-канал «Типичная Константиновка».
«Персонал изо всех сил старался работать, несмотря на множество бомбовых и дроновых ударов в критической близости к аптеке. Но с сегодняшнего дня обслуживание прекращается, надеемся временно», — сообщает канал.
Напомним, россияне с трех направлений пытаются взять в кольцо город Константиновка Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов. По его словам, раньше войска РФ пытались зайти к городу либо с Торецкого направления, либо с Часов Яра.
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