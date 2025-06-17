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В Константиновке приостановила работу аптека АНЦ

17 июня 2025, 13:05

В Константиновке приостановила работу аптека АНЦ

С сегодняшнего дня, 17 июня, аптека АНЦ в Константиновке не работает. Фото: Типичная Константиновка/Тelegram С сегодняшнего дня, 17 июня, аптека АНЦ в Константиновке не работает. Фото: Типичная Константиновка/Тelegram

С сегодняшнего дня, 17 июня, в городе Константиновка Донецкой области приостановила работу аптека АНЦ. 

Фото аптеки с соответствующим объявлением опубликовал телеграм-канал «Типичная Константиновка».

«Персонал изо всех сил старался работать, несмотря на множество бомбовых и дроновых ударов в критической близости к аптеке. Но с сегодняшнего дня обслуживание прекращается, надеемся временно», — сообщает канал. 

Напомним, россияне с трех направлений пытаются взять в кольцо город Константиновка Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов. По его словам, раньше войска РФ пытались зайти к городу либо с Торецкого направления, либо с Часов Яра.

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