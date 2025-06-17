В оккупированной Макеевке военный расстрелял из автомата любовника жены

Военный расстрелял любовника жены в оккупированной Макеевке Донецкой области. Фото: Baza

В оккупированной Макеевке Донецкой области военный поймал жену с любовником, вывез его в поле и расстрелял из автомата. Любовник тоже служил в армии. Об этом сегодня пишет издание Baza.

Отмечается, что вечером 10 июня в квартире дома на улице Ленина 31-летний Вадим застал жену с другим.

Муж избил соперника — 36-летнего Андрея, — силой посадил его в военный УАЗ и повез в сторону поселка Ясиновка. Как оказалось позже, поездка для любовника была последней.

В районе Лунной улицы Вадим вытащил соперника в поле и расстрелял его из автомата, после чего скрылся.

Позже на этом месте нашли труп Андрея с огнестрельной раной головы и тот самый УАЗ, уже сожженный.

По данным «Базы», военнослужащий пока не задержан.