Генпрокурором Украины стал уроженец Луганской области Руслан Кравченко — досье

Верховная Рада одобрила назначение Руслана Кравченко на пост генерального прокурора Украины. Соответствующее решение было принято во время пленарного заседания парламента 17 июня, когда за постановление №13375 проголосовали 273 народных депутата.

Кто такой Руслан Кравченко?

Руслан Кравченко родился 14 марта 1990 года в Северодонецке Луганской области. В 2007 году окончил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, а в 2012 году — юридическую академию Ярослава Мудрого. Свою карьеру в правоохранительных органах он начал в 2012 году, работая следователем Севастопольской прокуратуры. В период с 2014 по 2015 год участвовал в антитеррористической операции на контрактной основе. С 2015 по 2017 год трудился прокурором в Главной военной прокуратуре Генпрокуратуры Украины.



Кравченко также принимал участие в расследовании дела, в рамках которого бывший президент Украины Виктор Янукович был признан виновным в государственной измене и пособничестве в ведении войны. В апреле 2023 года он был назначен председателем Киевской областной военной администрации, а в декабре того же года стал председателем Государственной налоговой службы Украины.



Неоднократно претендовал на руководящие должности в правительственных органах: в 2019-2020 годах пытался занять пост прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, однако не прошел отбор, а в 2023 году не прошел собеседование на должность главы Национального антикоррупционного бюро.

Бывший генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку еще в октябре 2024 года. Это произошло на фоне громкого расследования, связанного с возможным незаконным получением инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой области.



31 октября 2024 года президент Владимир Зеленский официально освободил его от должности и вскоре назначил послом в Нидерланды.



Предшественница Костина, Ирина Венедиктова, после своей отставки отправилась послом в Швейцарию.



С осени 2024 года обязанности генерального прокурора исполнял первый заместитель Костина Алексей Хоменко.



Процесс выбора нового генпрокурора занял более полугода.