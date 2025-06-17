В Запорожье продали почти три тысячи «отсрочек» от мобилизации — СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о вручении подозрений всему руководству частного университета в Запорожье за массовое фиктивное зачисление мужчин в аспирантуру с целью получения отсрочки от мобилизации. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По данным следствия, с конца 2023-го по середину 2024 года ректор и восемь его подчиненных оформили около трех тысяч мужчин без экзаменов и посещения занятий, заработав на этом более 50 миллионов гривен.

Стоимость «услуги» составляла до 5 тысяч долларов, дополнительно взимались еще 20 тысяч гривен за каждый семестр. Впоследствии деньги снимались с расчетного счета и распределялись между организаторами схемы.

На основании собранных доказательств ректору и восьми сотрудникам объявлено подозрение по четырем статьям Уголовного кодекса Украины — создание преступной организации, подкуп, несанкционированный доступ к электронным системам и уклонение от мобилизации.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщалось, в Николаеве ГБР раскрыла схему уклонения от мобилизации за $8 тысяч. Работник ТЦК, правоохранитель и врач подделывали медицинские документы для желающи избежать мобилизации.