Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Один из «призраков Киева» Валентин Коренчук и его подвиг: почему пилоту до сих пор не присвоили звание Героя Украины

17 июня 2025, 14:18

Один из «призраков Киева» Валентин Коренчук и его подвиг: почему пилоту до сих пор не присвоили звание Героя Украины

Елена Коренчук у могилы мужа Валентина. Фото: hromadske Елена Коренчук у могилы мужа Валентина. Фото: hromadske

Валентин Коренчук, один из «Призраков Киева», не получил звание Героя Украины, однако, как считают многие его побратимы, он совершил подвиг. Как командир эскадрильи, он в первый день полномасштабного вторжения РФ сохранил центр Киева от бомбардировок, уничтожив российский штурмовик без применения оружия.

Как пишет hromadske.ua, Коренчук, позывной «Бджоляр», после начала войны он не покинул свою миссию, вернувшись в авиацию, несмотря на десять лет гражданской жизни. Он совершил 80 боевых вылетов, за что был награжден орденами «За мужество». Однако, даже несмотря на обращения семьи, боевых товарищей и петицию граждан, звание Героя Украины так и не было присвоено.

Пилот погиб во время очередного боевого задания в 2024 году. Он упал в водоем, возвращаясь с боевого задания, когда катапультировался из самолета. Тело 47-летнего пилота искали месяц.

«Не надо давать звание за гибель или за то, что он классный парень. Дайте за то, что он сделал», — возмущается вдова Валентина Елена.

Валентин с женой Еленой. Фото: hromadske

Коренчук не только уничтожал российские ракеты и «шахеды», но и эффективно организовывал защиту для своих товарищей. Во время воздушных боев над Киевом, где он работал со своим другом Вячеславом Ерком, они защищали город от двух российских штурмовиков.

Читайте также:

В Киеве повреждена железная дорога во время ночной атаки РФ

 

ТЕГИ

Люди
Валентин Коренчук
Прочее
военная авиация

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
13:52
В оккупированной Макеевке военный расстрелял из автомата любовника жены
12:59
РФ хочет ликвидировать шахты на захваченной части Луганщины: известно, чего добиваются оккупанты
11:19
МиГ-29 ВСУ разбомбил пункт управления РФ под Олешками
10:32
Оккупированный Донецк попал под обстрел, есть жертва и много пострадавших
23:00
В оккупированной Макеевке российский военный совершил суицид: он выстрелил себе в рот из ружья
20:02
В оккупированном Северскодонецке катастрофическая ситуация с медобслуживанием: в ОВА рассказали, что происходит
17:37
На Луганщине «ЛНР» обвиняет мужчину в причастности к службе в батальоне «Айдар»
16:55
Участника разгона Евромайдана арестовали в оккупированном Крыму
16:27
В оккупированной Луганской области частично не работает мобильная связь: почему «ЛНР» вводит ограничения
16:10
Новодружеск без света: будни оккупированной Луганщины
15:34
СМИ: Обстрел захваченной Макеевки: восемь военнослужащих РФ погибли, 12 — пострадали
10:05
Оккупанты в панике укрепляют аэродром «Саки» в Крыму
15:10
Украинские пилоты уничтожили триколор на Луганщине
13:55
В Луганске заметили «убитую» маршрутку: возмущение местных из-за цен и качества
17:25
«ДНР» пытается скрыть удар по оккупантам на трассе в Макеевке: что известно о потерях россиян
15:40
Оккупированным Мариуполем будет руководить россиянин, замешанный в коррупционных схемах: что известно о Кольцове
15:15
МиГ-29 ВСУ ударил по пункту управления дронами РФ
12:00
Взрывы в Крыму: поврежден ЗРК и есть потери у оккупантов
10:10
На шахтах оккупированной Луганщины возникают проблемы из-за российских инвесторов: в ОВА рассказали подробности
20:50
Уникальную мозаику Аллы Горской «Боривитер», разрушенную в Мариуполе, воссоздали в Киеве
все новости
15:10
От хлеба до автоподъемников: на что тратят бюджет в Славянске
15:08
В Славянске загорелось административное здание в результате удара россиян
15:00
В Запорожье продали почти три тысячи «отсрочек» от мобилизации — СБУ
14:42
ВСУ сорвали переправу оккупантов на лодках на Херсонщине
14:18
Один из «призраков Киева» Валентин Коренчук и его подвиг: почему пилоту до сих пор не присвоили звание Героя Украины
14:14
Войска РФ обстреляли Константиновку: двое людей пострадали
13:57
Генпрокурором Украины стал уроженец Луганской области Руслан Кравченко — досье
13:53
Удар «Шахеда» в киевскую многоэтажку попал на видео
13:52
В оккупированной Макеевке военный расстрелял из автомата любовника жены
13:05
В Константиновке приостановила работу аптека АНЦ
12:59
РФ хочет ликвидировать шахты на захваченной части Луганщины: известно, чего добиваются оккупанты
12:45
ВСУ с помощью листовки с дрона убедили оккупанта сдаться
12:26
В Киеве объявлен день траура по жертвам российской атаки
11:52
ЕС должен быть готов к возобновлению импорта российского газа в случае мира в Украине — Минэнерго Австрии
11:19
МиГ-29 ВСУ разбомбил пункт управления РФ под Олешками
11:07
Массированная атака России: ПВО сбила 428 целей
10:57
В течение ночи россияне атаковали всю Украину: Зеленский назвал места, подвергшиеся обстрелам
10:43
На Нивках нашли кассетные боеприпасы после удара по Киеву
10:32
Оккупированный Донецк попал под обстрел, есть жертва и много пострадавших
10:20
В Киеве повреждена железная дорога во время ночной атаки РФ
все новости
ВИДЕО
От хлеба до автоподъемников: на что тратят бюджет в Славянске От хлеба до автоподъемников: на что тратят бюджет в Славянске
17 июня, 15:10
Россияне атаковали Славянск. Фото: скриншот с видео В Славянске загорелось административное здание в результате удара россиян
17 июня, 15:08
Момент высадки захватчиков на островах Херсонщины. Фото: НД ВСУ сорвали переправу оккупантов на лодках на Херсонщине
17 июня, 14:42
Целенаправленный удар «Шахеда» по жилому дому в Киеве. Удар «Шахеда» в киевскую многоэтажку попал на видео
17 июня, 13:53
Оккупант сдается в плен бойцу ВСУ после сброса агитационных листовок с дрона в Серебрянском лесу. Фото: НД ВСУ с помощью листовки с дрона убедили оккупанта сдаться
17 июня, 12:45
Авиаудар GBU-62 по оккупантам. Фото: кадр из видео МиГ-29 ВСУ разбомбил пункт управления РФ под Олешками
17 июня, 11:19

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор