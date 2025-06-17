Один из «призраков Киева» Валентин Коренчук и его подвиг: почему пилоту до сих пор не присвоили звание Героя Украины

Елена Коренчук у могилы мужа Валентина. Фото: hromadske

Валентин Коренчук, один из «Призраков Киева», не получил звание Героя Украины, однако, как считают многие его побратимы, он совершил подвиг. Как командир эскадрильи, он в первый день полномасштабного вторжения РФ сохранил центр Киева от бомбардировок, уничтожив российский штурмовик без применения оружия.

Как пишет hromadske.ua, Коренчук, позывной «Бджоляр», после начала войны он не покинул свою миссию, вернувшись в авиацию, несмотря на десять лет гражданской жизни. Он совершил 80 боевых вылетов, за что был награжден орденами «За мужество». Однако, даже несмотря на обращения семьи, боевых товарищей и петицию граждан, звание Героя Украины так и не было присвоено.

Пилот погиб во время очередного боевого задания в 2024 году. Он упал в водоем, возвращаясь с боевого задания, когда катапультировался из самолета. Тело 47-летнего пилота искали месяц.

«Не надо давать звание за гибель или за то, что он классный парень. Дайте за то, что он сделал», — возмущается вдова Валентина Елена.

Валентин с женой Еленой. Фото: hromadske

Коренчук не только уничтожал российские ракеты и «шахеды», но и эффективно организовывал защиту для своих товарищей. Во время воздушных боев над Киевом, где он работал со своим другом Вячеславом Ерком, они защищали город от двух российских штурмовиков.