На фронте горячее всего на Новопавловском направлении: Волошин рассказал о ситуации на передовой

Волошин рассказалл о ситуации на Новопавловском направлении. Фото: Армія Inform

Российские войска не оставляют попыток прорваться к административной границе Днепропетровской области. Самое горячее направление — Новопавловское. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, передает «Укринформ».



По его словам, на Новопавловском направлении на прошлой неделе было зафиксировано рекордное количество штурмов за сутки — 46.



«Самая острая ситуация — на Новопавловском направлении, где противник пытается прорваться к административной границе Днепропетровской области. Там осталось еще несколько наших сел, которые под контролем Сил обороны Украины, в частности Зеленое поле, Вольное поле, Новополье, Шевченко, Богатырь, Константинополь. Там несколько этих населенных пунктов, стоящих в Донецкой, Запорожской областях, которые враг пытается сейчас изо всех сил взять и войти в Днепропетровскую область», — заявил он.



Волошин добавил, что россияне применяют огромное количество дронов, штурмовой и армейской авиации.



«Враг наносит авиационные удары по нашим позициям КАБами, фактически разрушая их, пытается пройти и занять эти позиции», — уточнил он.



Напомним, что на Новопавловском направлении зафиксировали рекордное количество боев с начала войны.

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