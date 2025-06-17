ВСУ продвинулись в Луганской и Запорожской областях – ISW

Ситуация в Луганской области. Фото: карта ISW

Украинские войска недавно продвинулись в Луганской области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 15 июня, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись северо-западнее села Макеевка.



Также украинская армия недавно продвинулись на западе Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 15 июня, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись к западу от села Мирное.

Напомним, что россияне разделили Покровскую группировку войск и двигаются в две разные стороны.