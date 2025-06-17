Армия РФ активно наступает на более чем 10 населенных пунктов на Покровском направлении – НГУ

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта DeepState

Покровское направление остается самым «горячим». Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.



По его словам, российская армия пытается совершать свои активные штурмовые действия, привлекая в основном группы пехоты.



«Что касается именно Покровского направления, то враг достаточно активно действует относительно более чем 10 населенных пунктов. И эти действия направлены, в частности, для продвижения по флангам самого Покровска, а также относительно Мирнограда. В целом за последние недели есть тенденция к увеличению количества боестолкновений. То есть в отдельные дни это почти 200, иногда даже больше. Также это сказывается и на потерях пехоты противника, ведь такое количество штурмовых действий требует большого привлечения именно пехоты. Что касается штурмовых действий, то видим, что противник применяет мотоциклы и малогабаритную автомобильную технику», – рассказал спикер НГУ.

Напомним, что россияне разделили Покровскую группировку войск и двигаются в две разные стороны.