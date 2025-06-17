«Прячем транспорт, добираемся пешком»: в полиции рассказали, как проходит эвакуация в Донецкой области

Эвакуация людей на Донетчине. Фото: Национальная полиция

Эвакуировать людей сейчас тяжело на всей территории Донецкой области – начиная с Лиманского направления и заканчивая направлением Великой Новоселки. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил начальник отделения коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области Павел Дяченко.



По его словам, армия РФ не пренебрегает нанесением ударов по эвакуационным отрядам и гражданским транспортным средствам.



«Я как раз об ударах дронами. Очень активно враг применяет дроны. В этом и заключается тяжесть. Добираться до того или иного района иногда приходится пешком. Потому что показать транспортное средство или ехать по обычной дороге на открытом участке бывает просто невозможно. Поэтому выискиваем разные возможности: прячем транспорт, добираемся пешком, где-то ближе пытаемся подъехать. Однако каждая эвакуация индивидуальна. И к каждой такому выезду полицейские, ГСЧС, патрульная полиция, волонтеры относятся с пониманием того, что эта эвакуация может измениться в любой момент», – сказал Дяченко.



Начальник отделения коммуникаций полиции Донетчины отметил, что иногда российские дроны не дают эвакуационной группе даже пешком передвигаться.



«Поэтому находимся в укрытиях, пытаемся прислушиваться. Есть средства контроля у каждой группы – то есть понимание, какая ситуация в воздухе и какие дроны могут находиться. У нас транспортные средства оснащены системами РЭБ. Поэтому эвакуация, которая планировалась на 20 минут, может растянуться на 2-3 часа», – добавил он.

Напомним, что в полиции рассказали, как семьи нарушают обязательную эвакуацию и подвергают опасности детей на Донетчине.