Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

«Верховный суд ДНР» вынес «приговор» жителю оккупированной Макеевки: его обвиняют в «передаче» данных ГУР

17 июня 2025, 21:46

«Верховный суд ДНР» вынес «приговор» жителю оккупированной Макеевки: его обвиняют в «передаче» данных ГУР

Так называемый «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя оккупированной Макеевки Сергея Шияна. Об этом стало известно из сообщения «Прокуратуры ДНР».

Оккупанты заявили, что якобы «в ноябре 2022 года Шиян, находясь по месту жительства, собрал и передал данные о местах расположения огневых позиций подразделений ВС РФ в Донецкой области сотруднику Главного управления разведки».

«Эти данные могли быть использованы против интересов Российской Федерации. В декабре 2022 года Шиян пытался уехать в Украину. Однако при пересечении российско-украинской границы в пункте пропуска Колотиловка Белгородской области его задержали сотрудники правоохранительных органов», – сказали в фейковом ведомстве.

Псевдосуд приговорил Шияна к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что на Луганщине оккупанты будут судить мужчину, которого обвиняют в «шпионаже» для спецслужб Украины.

ТЕГИ

Места
Макеевка
Организации
Армия РФ ГУР Верховный суд ДНР
Прочее
Война Приговор Оккупация Шпионаж
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:46
«Верховный суд ДНР» вынес «приговор» жителю оккупированной Макеевки: его обвиняют в «передаче» данных ГУР
19:12
На Луганщине оккупанты будут судить мужчину, которого обвиняют в «шпионаже» для спецслужб Украины
13:52
В оккупированной Макеевке военный расстрелял из автомата любовника жены
12:59
РФ хочет ликвидировать шахты на захваченной части Луганщины: известно, чего добиваются оккупанты
11:19
МиГ-29 ВСУ разбомбил пункт управления РФ под Олешками
10:32
Оккупированный Донецк попал под обстрел, есть жертва и много пострадавших
23:00
В оккупированной Макеевке российский военный совершил суицид: он выстрелил себе в рот из ружья
20:02
В оккупированном Северскодонецке катастрофическая ситуация с медобслуживанием: в ОВА рассказали, что происходит
17:37
На Луганщине «ЛНР» обвиняет мужчину в причастности к службе в батальоне «Айдар»
16:55
Участника разгона Евромайдана арестовали в оккупированном Крыму
16:27
В оккупированной Луганской области частично не работает мобильная связь: почему «ЛНР» вводит ограничения
16:10
Новодружеск без света: будни оккупированной Луганщины
15:34
СМИ: Обстрел захваченной Макеевки: восемь военнослужащих РФ погибли, 12 — пострадали
10:05
Оккупанты в панике укрепляют аэродром «Саки» в Крыму
15:10
Украинские пилоты уничтожили триколор на Луганщине
13:55
В Луганске заметили «убитую» маршрутку: возмущение местных из-за цен и качества
17:25
«ДНР» пытается скрыть удар по оккупантам на трассе в Макеевке: что известно о потерях россиян
15:40
Оккупированным Мариуполем будет руководить россиянин, замешанный в коррупционных схемах: что известно о Кольцове
15:15
МиГ-29 ВСУ ударил по пункту управления дронами РФ
12:00
Взрывы в Крыму: поврежден ЗРК и есть потери у оккупантов
все новости
23:03
Связал и 16 раз ударил ножом: житель Донетчины получил пожизненный срок за жестокое убийство
22:34
Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на более чем два миллиарда долларов. Что в него войдет
22:16
Враг снова атаковал Дружковскую громаду в Донецкой области: под ударом — Софиевка
21:46
«Верховный суд ДНР» вынес «приговор» жителю оккупированной Макеевки: его обвиняют в «передаче» данных ГУР
21:20
«Прячем транспорт, добираемся пешком»: в полиции рассказали, как проходит эвакуация в Донецкой области
21:09
Трамп потребовал «безоговорочной капитуляции» от Ирана и предупредил об угрозе ударов
20:39
Армия РФ активно наступает на более чем 10 населенных пунктов на Покровском направлении – НГУ
20:04
ВСУ продвинулись в Луганской и Запорожской областях – ISW
19:33
На фронте горячее всего на Новопавловском направлении: Волошин рассказал о ситуации на передовой
19:15
«День открытого неба» от одесских морпехов: вражеские дроны вновь ликвидированы
19:12
На Луганщине оккупанты будут судить мужчину, которого обвиняют в «шпионаже» для спецслужб Украины
18:45
На саммите G7 обсудят поддержку Украины: Зеленский уже в Канаде
18:39
Россия изменила тактику и массированно дронами атаковала Херсон: более 20 раненых
18:18
Суд по делу о событиях на Донбассе и катастрофе MH17: ЕСПЧ огласит вердикт
18:13
Обстрел РФ по Киеву может быть самой смертоносной атакой за почти год — заявление Мониторинговой миссии ООН
18:08
Российская армия продвинулась под Мирноградом на Донетчине – DeepState
17:37
Новый генпрокурор Украины из Луганщины. Что декларирует семья Руслана Кравченко
17:31
Бойцы 5-й ОШБр в Донецкой области точечно зачистили позиции врага дроном
17:17
Компенсация за разрушенное жилье для ВПЛ: в Украине готовят новую программу
16:53
Politico: Западу необходимо трезво оценить цели поддержки Украины
все новости
ВИДЕО
«День открытого неба» от одесских морпехов: вражеские дроны вновь ликвидированы «День открытого неба» от одесских морпехов: вражеские дроны вновь ликвидированы
17 июня, 19:15
Задержание оккупантами Владислава Серицы на Луганщине. Фото: кадр из видео На Луганщине оккупанты будут судить мужчину, которого обвиняют в «шпионаже» для спецслужб Украины
17 июня, 19:12
Бойцы 5-й ОШБр в Донецкой области точечно зачистили позиции врага дроном Бойцы 5-й ОШБр в Донецкой области точечно зачистили позиции врага дроном
17 июня, 17:31
Трамп не знал о ночной атаке России на Украину: «Мне придется это проверить» Трамп не знал о ночной атаке России на Украину: «Мне придется это проверить»
17 июня, 15:59
От хлеба до автоподъемников: на что тратят бюджет в Славянске От хлеба до автоподъемников: на что тратят бюджет в Славянске
17 июня, 15:10
Россияне атаковали Славянск. Фото: скриншот с видео В Славянске загорелось административное здание в результате удара россиян
17 июня, 15:08
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор