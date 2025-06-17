«Верховный суд ДНР» вынес «приговор» жителю оккупированной Макеевки: его обвиняют в «передаче» данных ГУР

Так называемый «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя оккупированной Макеевки Сергея Шияна. Об этом стало известно из сообщения «Прокуратуры ДНР».



Оккупанты заявили, что якобы «в ноябре 2022 года Шиян, находясь по месту жительства, собрал и передал данные о местах расположения огневых позиций подразделений ВС РФ в Донецкой области сотруднику Главного управления разведки».



«Эти данные могли быть использованы против интересов Российской Федерации. В декабре 2022 года Шиян пытался уехать в Украину. Однако при пересечении российско-украинской границы в пункте пропуска Колотиловка Белгородской области его задержали сотрудники правоохранительных органов», – сказали в фейковом ведомстве.



Псевдосуд приговорил Шияна к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что на Луганщине оккупанты будут судить мужчину, которого обвиняют в «шпионаже» для спецслужб Украины.