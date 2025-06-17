Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на более чем два миллиарда долларов. Что в него войдет

17 июня 2025, 22:34

Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на более чем два миллиарда долларов. Что в него войдет

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Канады Марком Карни на саммите G7. Фото: ОПУ Встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Канады Марком Карни на саммите G7. Фото: ОПУ

17 июня на полях саммита G7 в канадском Кананаскисе президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Карни анонсировал новую военную поддержку Украины на сумму более двух миллиардов долларов.

«Дроны, вертолеты, боеприпасы. Часть этих средств будет направлена ​​на внутреннее оборонное производство Украины. Канада будет формировать всю военную помощь в соответствии с актуальными потребностями украинских военных», – сказал Карни.

Канадский премьер также объявил следующий транш на более чем два миллиарда долларов за счет доходов от «замороженных» российских активов.

«Это наш вклад. Мы будем работать с нашими европейскими и другими союзниками, чтобы обеспечить необходимую поддержку. И хочу четко сказать: эта поддержка будет неизменной, пока мы не достигнем справедливого мира», – добавил Карни.

Напомним, что 17 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит G7 в Канаде.

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский Марк Карни
Места
Канада
Прочее
Война Военная помощь замороженные активы РФ Саммит G7
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:46
«Верховный суд ДНР» вынес «приговор» жителю оккупированной Макеевки: его обвиняют в «передаче» данных ГУР
19:12
На Луганщине оккупанты будут судить мужчину, которого обвиняют в «шпионаже» для спецслужб Украины
13:52
В оккупированной Макеевке военный расстрелял из автомата любовника жены
12:59
РФ хочет ликвидировать шахты на захваченной части Луганщины: известно, чего добиваются оккупанты
11:19
МиГ-29 ВСУ разбомбил пункт управления РФ под Олешками
10:32
Оккупированный Донецк попал под обстрел, есть жертва и много пострадавших
23:00
В оккупированной Макеевке российский военный совершил суицид: он выстрелил себе в рот из ружья
20:02
В оккупированном Северскодонецке катастрофическая ситуация с медобслуживанием: в ОВА рассказали, что происходит
17:37
На Луганщине «ЛНР» обвиняет мужчину в причастности к службе в батальоне «Айдар»
16:55
Участника разгона Евромайдана арестовали в оккупированном Крыму
16:27
В оккупированной Луганской области частично не работает мобильная связь: почему «ЛНР» вводит ограничения
16:10
Новодружеск без света: будни оккупированной Луганщины
15:34
СМИ: Обстрел захваченной Макеевки: восемь военнослужащих РФ погибли, 12 — пострадали
10:05
Оккупанты в панике укрепляют аэродром «Саки» в Крыму
15:10
Украинские пилоты уничтожили триколор на Луганщине
13:55
В Луганске заметили «убитую» маршрутку: возмущение местных из-за цен и качества
17:25
«ДНР» пытается скрыть удар по оккупантам на трассе в Макеевке: что известно о потерях россиян
15:40
Оккупированным Мариуполем будет руководить россиянин, замешанный в коррупционных схемах: что известно о Кольцове
15:15
МиГ-29 ВСУ ударил по пункту управления дронами РФ
12:00
Взрывы в Крыму: поврежден ЗРК и есть потери у оккупантов
все новости
23:03
Связал и 16 раз ударил ножом: житель Донетчины получил пожизненный срок за жестокое убийство
22:34
Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на более чем два миллиарда долларов. Что в него войдет
22:16
Враг снова атаковал Дружковскую громаду в Донецкой области: под ударом — Софиевка
21:46
«Верховный суд ДНР» вынес «приговор» жителю оккупированной Макеевки: его обвиняют в «передаче» данных ГУР
21:20
«Прячем транспорт, добираемся пешком»: в полиции рассказали, как проходит эвакуация в Донецкой области
21:09
Трамп потребовал «безоговорочной капитуляции» от Ирана и предупредил об угрозе ударов
20:39
Армия РФ активно наступает на более чем 10 населенных пунктов на Покровском направлении – НГУ
20:04
ВСУ продвинулись в Луганской и Запорожской областях – ISW
19:33
На фронте горячее всего на Новопавловском направлении: Волошин рассказал о ситуации на передовой
19:15
«День открытого неба» от одесских морпехов: вражеские дроны вновь ликвидированы
19:12
На Луганщине оккупанты будут судить мужчину, которого обвиняют в «шпионаже» для спецслужб Украины
18:45
На саммите G7 обсудят поддержку Украины: Зеленский уже в Канаде
18:39
Россия изменила тактику и массированно дронами атаковала Херсон: более 20 раненых
18:18
Суд по делу о событиях на Донбассе и катастрофе MH17: ЕСПЧ огласит вердикт
18:13
Обстрел РФ по Киеву может быть самой смертоносной атакой за почти год — заявление Мониторинговой миссии ООН
18:08
Российская армия продвинулась под Мирноградом на Донетчине – DeepState
17:37
Новый генпрокурор Украины из Луганщины. Что декларирует семья Руслана Кравченко
17:31
Бойцы 5-й ОШБр в Донецкой области точечно зачистили позиции врага дроном
17:17
Компенсация за разрушенное жилье для ВПЛ: в Украине готовят новую программу
16:53
Politico: Западу необходимо трезво оценить цели поддержки Украины
все новости
ВИДЕО
«День открытого неба» от одесских морпехов: вражеские дроны вновь ликвидированы «День открытого неба» от одесских морпехов: вражеские дроны вновь ликвидированы
17 июня, 19:15
Задержание оккупантами Владислава Серицы на Луганщине. Фото: кадр из видео На Луганщине оккупанты будут судить мужчину, которого обвиняют в «шпионаже» для спецслужб Украины
17 июня, 19:12
Бойцы 5-й ОШБр в Донецкой области точечно зачистили позиции врага дроном Бойцы 5-й ОШБр в Донецкой области точечно зачистили позиции врага дроном
17 июня, 17:31
Трамп не знал о ночной атаке России на Украину: «Мне придется это проверить» Трамп не знал о ночной атаке России на Украину: «Мне придется это проверить»
17 июня, 15:59
От хлеба до автоподъемников: на что тратят бюджет в Славянске От хлеба до автоподъемников: на что тратят бюджет в Славянске
17 июня, 15:10
Россияне атаковали Славянск. Фото: скриншот с видео В Славянске загорелось административное здание в результате удара россиян
17 июня, 15:08
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор