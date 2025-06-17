Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на более чем два миллиарда долларов. Что в него войдет

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Канады Марком Карни на саммите G7. Фото: ОПУ

17 июня на полях саммита G7 в канадском Кананаскисе президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.



Карни анонсировал новую военную поддержку Украины на сумму более двух миллиардов долларов.



«Дроны, вертолеты, боеприпасы. Часть этих средств будет направлена ​​на внутреннее оборонное производство Украины. Канада будет формировать всю военную помощь в соответствии с актуальными потребностями украинских военных», – сказал Карни.



Канадский премьер также объявил следующий транш на более чем два миллиарда долларов за счет доходов от «замороженных» российских активов.



«Это наш вклад. Мы будем работать с нашими европейскими и другими союзниками, чтобы обеспечить необходимую поддержку. И хочу четко сказать: эта поддержка будет неизменной, пока мы не достигнем справедливого мира», – добавил Карни.

Напомним, что 17 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит G7 в Канаде.