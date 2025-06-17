Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на более чем два миллиарда долларов. Что в него войдет

17 июня на полях саммита G7 в канадском Кананаскисе президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.
Карни анонсировал новую военную поддержку Украины на сумму более двух миллиардов долларов.
«Дроны, вертолеты, боеприпасы. Часть этих средств будет направлена на внутреннее оборонное производство Украины. Канада будет формировать всю военную помощь в соответствии с актуальными потребностями украинских военных», – сказал Карни.
Канадский премьер также объявил следующий транш на более чем два миллиарда долларов за счет доходов от «замороженных» российских активов.
«Это наш вклад. Мы будем работать с нашими европейскими и другими союзниками, чтобы обеспечить необходимую поддержку. И хочу четко сказать: эта поддержка будет неизменной, пока мы не достигнем справедливого мира», – добавил Карни.
Напомним, что 17 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит G7 в Канаде.