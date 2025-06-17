Связал и 16 раз ударил ножом: житель Донетчины получил пожизненный срок за жестокое убийство

Осужденный за жестокое убийство односельчанина житель села Ставки на Донетчине. Фото: Донецкая областная прокуратура

Днепровский апелляционный суд полностью удовлетворил жалобу Донецкой областной прокуратуры и вынес новый приговор 38-летнему жителю села Ставки Лиманской территориальной громады за умышленное убийство (п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы. Приговор вступил в силу.



В ночь на 3 ноября 2023 года дважды судимый за умышленное убийство и причинение тяжких телесных повреждений мужчина был в гостях у односельчанина, где они пили алкоголь. Во время застолья между ними возникла ссора. Гость несколько раз ударил 54-летнего хозяина кулаками по лицу и груди, а когда тот упал на пол, связал ему за спиной руки шнуром. Лишив мужчину возможности сопротивляться, нападающий схватил нож и нанес 16 ударов в голову, шею и туловище. После этого он бросил нож в печь и пошел домой.



Через 20 дней тело убитого обнаружили соседи. Фигуранта задержали правоохранители по месту его жительства. В сентябре 2024 года Индустриальный районный суд Днепра признал его виновным в умышленном убийстве и приговорил к 11 годам лишения свободы.



По словам заместительницы руководителя Донецкой областной прокуратуры Виктории Ткачук, считая приговор не соответствующим тяжести уголовного преступления и личности осужденного, который в третий раз совершил преступление против жизни и здоровья человека, прокуратура подала апелляцию.



«В ноябре 2024 года апелляционный суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет «за решеткой». Однако, настаивая на максимальной степени наказания, мы обжаловали этот приговор в кассационном порядке», – отметила Ткачук.

Напомним, что в оккупированной Макеевке российский военный Юрий Корнилов совершил суицид, он выстрелил себе в рот из ружья.