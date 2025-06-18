Войска РФ за прошедшие сутки 28 раз обстреляли Донецкую область: есть пострадавшие и разрушения

Последствия российского обстрела одного из населённых пунктов Донецкой области 17 июня. Фото: ОВА

За минувшие сутки российские военные 28 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 18 июня сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район: в Новотроицком Шаховской громады поврежден склад, в Золотом Колодце — дом и инфраструктурный объект; во Владимировке и Новотроицком — по два дома; в Грузском — двое раненых и разрушен дом. В Мирнограде погиб один человек. В Белицком поврежден дом.

Краматорский район: в Лимане повреждены дом и газопровод, в Заречном — 6 домов. В Святогорске ранены 5 человек, повреждены 3 многоэтажки, 15 частных домов, административное здание, торговые павильоны, гараж и 8 автомобилей. В Андреевке поврежден дом, хозяйственное сооружение и 2 административных здания. В Очеретино Константиновской громады ранены 3 человека, повреждены 10 домов, 3 склада, сельхозтехника и газопровод. В Константиновке ранены 3 человека, повреждены 9 частных домов и административное здание.

Бахмутский район: в Северске повреждены 4 дома.