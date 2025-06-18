ВСУ ликвидировали очередного командира ВС РФ.

Командир батальона 30-го мотострелкового полка армии РФ — майор Андрей Ярцев — был ликвидирован. Об этом сообщил 225-й отдельный штурмовой полк Вооружённых сил Украины.



В районе Андреевки Сумской области штурмовая группа 1-го штурмового батальона «Чёрный Лебедь» 225-го полка вышла на командный пункт вражеского батальона. В момент штурма внутри находился командир подразделения. В ходе боя он был ликвидирован.



Тем временем на Южно-Слобожанском направлении противник три раза штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Каменка и Долгенькое.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1040 человек.