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ВСУ ликвидировали командира батальона армии РФ под Андреевкой

18 июня 2025, 11:48

ВСУ ликвидировали командира батальона армии РФ под Андреевкой

ВСУ ликвидировали очередного командира ВС РФ. ВСУ ликвидировали очередного командира ВС РФ.

Командир батальона 30-го мотострелкового полка армии РФ — майор Андрей Ярцев — был ликвидирован. Об этом сообщил 225-й отдельный штурмовой полк Вооружённых сил Украины.

В районе Андреевки Сумской области штурмовая группа 1-го штурмового батальона «Чёрный Лебедь» 225-го полка вышла на командный пункт вражеского батальона. В момент штурма внутри находился командир подразделения. В ходе боя он был ликвидирован.

Тем временем на Южно-Слобожанском направлении противник три раза штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Каменка и Долгенькое.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1040 человек.

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