Спецпредставитель Трампа по Украине планирует встретиться с Лукашенко в Беларуси – СМИ

Специальный представитель США по вопросам Украины Кит Келлог. Фото: ОПУ

Специальный представитель США по вопросам Украины Кит Келлог в ближайшие дни планирует посетить Беларусь для встречи с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко. Об этом пишет британское агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, проинформированные по этому вопросу.



Точная повестка встречи неясна, хотя Келлог в частных разговорах изобразил визит как шаг, который может помочь начать мирные переговоры, направленные на прекращение войны России против Украины.



Планирование таких поездок требует тщательного обсуждения. И, возможно, ее могут отменить или изменить в последний момент.



Если Келлог встретится с Лукашенко, он станет самым высоким чиновником США, который посетит Беларусь за последние годы.

Напомним, что 3 июня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с Келлогом в США.