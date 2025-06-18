На видео попал удар РФ по Запорожью и вспыхнувший пожар

Момент удара ВС РФ по Запорожью. Фото: НД

Запорожская ОВА обнародовала видео последствий ночной атаки российских войск на областной центр. На кадрах видно момент «прилета» на проезжую часть — после удара вспыхнул сильный пожар.



Ранее сообщалось, что в результате атаки возникли возгорания на территории промышленного предприятия и складских помещений. Общая площадь пожаров составила 100, 300 и 800 квадратных метров.



Ударной волной выбило окна в многоэтажках, сгорели автомобили, разрушены складские здания. Повреждены фасады и остекление жилых домов.

Напомним, ночью 18 июня, в 02:30, Краматорская громада Донецкой области подверглась российским обстрелам.