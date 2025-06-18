Российские БПЛА ночью ударили по Андреевке на Донетчине: возникли масштабные пожары

Последствия удара по селу Андреевка на Донетчине. Фото: ГСЧС

Ночью 18 июня российские войска беспилотниками ударили по селу Андреевка Краматорского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Повреждены жилой дом, хозяйственное сооружение и два административных здания, возникли пожары.



Спасатели потушили пожар в административном здании на площади 800 квадратных метров. В результате попадания еще одного БПЛА возник пожар в другом административном здании также на площади 800 квадратных метров. Бойцы ГСЧС локализовали огонь. Однако из-за угрозы повторных атак тушение пожара прекратили.

Напомним, что ночью 18 июня Россия нанесла ракетный удар по городу Святогорск на Донетчине, в результате чего ранены пять человек.