Оккупанты судят 21-летнего бердянца за комментарий

Задержание украинца оккупантами.

Оккупанты готовят судилище над 21-летним жителем Бердянска по обвинению в «экстремизме» из-за комментария в Telegram. Об этом сообщает издание «БердянсЬк Сьогодні».



На временно оккупированной территории Бердянска российская «прокуратура» объявила о завершении так называемого следствия против местного жителя. Парня обвиняют в «публичных призывах к экстремизму» за текст, опубликованный в открытом телеграм-канале.



По версии оккупантов, 1 февраля 2025 года юноша, находясь дома, оставил комментарий, который россияне трактуют как «призывы к насильственным действиям против группы лиц по национальному признаку». Это стало основанием для обвинения по ч. 2 ст. 280 УК РФ — якобы за экстремистские высказывания в интернете.



После задержания его заключили под стражу. Сейчас дело передано в так называемый «суд».

Напомним, в оккупированный Бердянск завезли новых «судей» из РФ. Ранее оккупанты приговорили 73-летнего жителя ВОТ Запорожской области к 14 годам.