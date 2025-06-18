Более одного года займет идентификация тел погибших военнослужащих — Клименко

По словам главы МВД Украины, идентификация тел погибших военнослужащих займет 14 месяцев. Фото: СБУ

В Украину вернули 6060 тел погибших военнослужащих. На полную идентификацию уйдет 14 месяцев. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона в среду, 18 июня.

По его словам, сейчас подразделения судебно-медицинской экспертизы, экспертные и следственные подразделения работают над идентификацией тел (или останков тел) с большой нагрузкой. В их работе есть определенные трудности, связанные с состоянием, в котором находятся тела погибших героев.

«Российская Федерация передает в одном пакете тела нескольких лиц, а иногда останки тел одного человека эксперты находят в разных пакетах, или даже на разных этапах репатриации. Противник пытается сделать все, чтобы усложнить эту работу, затянуть время или даже обвинить нас в бездействии», — рассказал Клименко.

По словам министра, во время проведения экспертиз специалисты находят даже тела в форме военнослужащих РФ, документы, жетоны и другие вещи, которые свидетельствуют, что россияне передают тела не только украинских героев.

Глава МВД подчеркнул, что украинские эксперты обязаны обязательно выделить профиль ДНК и идентифицировать каждое переданное тело или останки тел. Если есть достаточно доказательств того, что тело или останки не принадлежат украинским защитникам, происходит их возвращение в Россию.

Клименко отметил, что по предварительной оценке специалистов, полная идентификация такого большого количества тел может длиться 14 месяцев - это единственный большой и длительный процесс, в который вовлечено очень много людей.

«Судебно-медицинские экспертизы, экспертные и следственные службы работают в трехсменном режиме для того, чтобы максимально быстро выполнить эту работу», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что 15 июня, в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, был проведен очередной этап репатриационных мероприятий. В Украину вернули еще 1200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат гражданам Украины, в том числе военнослужащим.