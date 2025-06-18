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Передал РФ координаты объектов на Донетчине: силовики задержали «крота» в ВСУ, из-за которого погибли украинские военные

18 июня 2025, 15:13

Передал РФ координаты объектов на Донетчине: силовики задержали «крота» в ВСУ, из-за которого погибли украинские военные

Задержание «крота» в ВСУ. Фото: ГБР Задержание «крота» в ВСУ. Фото: ГБР

ГБР совместно с СБУ задержали военнослужащего, который передавал армии РФ координаты украинских подразделений. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По данным следствия, мужчина по идейным убеждениям помогал оккупантам наносить ракетные удары по украинским защитникам в четырех регионах.

С ноября 2024 по май 2025 года военный поддерживал связь через мессенджер с бывшим боевиком так называемой «ДНР», который сейчас служит в Вооруженных силах России. Он передавал ему точные координаты расположения подразделений, военной техники, а также персональные данные военнослужащих – фамилии и номера телефонов.

В частности, фигурант предоставил информацию о местонахождении своей части, дислоцированной в Черкасской области. Он сознательно отказывался от вознаграждения за свои действия, объясняя это поддержкой идеологии страны-агрессора. В одном из случаев сразу после передачи данных по воинской части нанесли ракетный удар. Сам «крот» на тот момент уехал в командировку в другой регион.

Правоохранители задержали подозреваемого. По месту его проживания и в домах родственников провели обыски. Там изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флешки, жесткие диски и другие носители информации, подтверждающие противоправную деятельность мужчины.

В ходе следственных действий правоохранители установили, что фигурант передал россиянам координаты военных объектов в Черкасской, Житомирской, Ровенской и Донецкой областях. В результате нанесенных ракетных ударов погибли украинские военнослужащие.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, что в Донецкой области СБУ задержала двух местных жительниц, которые сотрудничали с российскими спецслужбами.

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