Закон о множественном гражданстве в Украине принят: что это значит для жителей оккупации и тех, кто имеет российский паспорт

18 июня Верховная Рада Украины приняла законопроект №11469 о множественном гражданстве.



Вопрос о признании множественного гражданства будет зависеть от того, включена ли страна, гражданин которой желает получить украинское гражданство, в список, который будет формировать Кабмин. Правительство сможет менять список по своему усмотрению, однако законопроект не уточняет, как часто могут происходить изменения в этом перечне.



Сравнительная таблица законопроекта №11469 ко второму чтению состоит из 560 страниц. Профильный комитет дважды рассматривал финальную версию законопроекта. Сначала, 21 мая, комитет рекомендовал принять законопроект в целом, однако после поступления дополнительных предложений от народных депутатов и министерства национальной единства, 9 июня комитет еще раз откорректировал редакцию документа.

Кто может иметь несколько гражданств?

Окончательная редакция законопроекта предусматривает, что государства, граждане которых смогут получить гражданство Украины в упрощенном порядке, будут определяться Кабмином на основе утвержденного им порядка. При этом Кабмин будет учитывать следующие факторы при формировании этого списка стран:

членство государства в Европейском Союзе;

применение государством санкций в связи с вооруженной агрессией против Украины.

Кроме того, в закон вводится статья 5-1 «Признание случаев множественного гражданства (подданства)». В соответствии с этой статьей наличие у гражданина Украины гражданства другого государства признается в таких случаях:

приобретение гражданином Украины гражданства государств, граждане которых получают гражданство Украины в упрощенном порядке (то есть государств, которые входят в перечень Кабмина);

приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке, предусмотренном статьей 10-1 этого Закона, иностранцами, граждане которых могут получить гражданство Украины в упрощенном порядке (то есть принадлежащими к списку Кабмина);

одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства (подданства) другого государства или нескольких государств;

приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства (подданства) своих усыновителей в результате усыновления иностранцами;

автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства (подданства) в результате заключения брака с иностранцем;

автоматическое приобретение гражданином Украины, который достиг совершеннолетия, другого гражданства (подданства) в результате применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства (подданства) другого государства.

Как таким людям теперь быть с паспортом Украины?

Гражданин Украины, который одновременно является гражданином государства, включенного в список Кабмина, может выйти из гражданства Украины по своему заявлению в иностранном государстве, гражданином которого он является, независимо от места его проживания.



Выход из гражданства Украины не является обязательным для гражданина Украины, который приобрел гражданство государства, входящего в список Кабмина.



Для госслужащих и судей установлен запрет на наличие множественного гражданства.



В соответствии с законом, граждане Украины, имеющие паспорт другого государства, будут считаться только украинскими гражданами на территории Украины.

Кто будет лишен украинского гражданства?

Добровольное приобретение гражданином Украины гражданства государства, не включенного в список Кабмина, будет основанием для утраты гражданства Украины.



Таким образом, согласно закону, помимо добровольного приобретения гражданства РФ, есть несколько других оснований для утраты гражданства Украины.



Первое основание — добровольное приобретение гражданства государства, граждане которого не могут получить гражданство Украины в упрощенном порядке, если на момент приобретения гражданства гражданин Украины достиг совершеннолетия.



Добровольным приобретением считается любой случай, когда гражданин Украины для получения гражданства другого государства подает заявление или прошение о его получении в соответствии с законодательством другого государства.

Что делать людям с российским гражданством в оккупации?

Не считается добровольным приобретение гражданства РФ на временно оккупированных территориях Украины, в том числе если для его получения требовалось подать заявление или прошение. Также в случае, если гражданин Украины, незаконно депортированный с оккупированной территории, приобретает гражданство РФ. Исключением являются действия такой личности, которые направлены на пропаганду войны, публичную поддержку вооруженной агрессии против Украины или создание угроз национальной безопасности или интересам Украины в соответствии с законом «О национальной безопасности Украины».



Не считаются добровольным приобретением гражданства случаи множественного гражданства, указанные в пунктах 1-4 части первой статьи 5-1 (одновременное приобретение ребенком по рождению, в результате усыновления, брака и т.д.).



Еще одно основание для лишения паспорта Украины — приобретение гражданства на основании ложных данных или поддельных документов.



Следующее основание — установление факта прохождения гражданином военной службы по контракту в РФ.



Еще одно основание — вступление в силу обвинительного приговора суда в отношении лиц, осужденных в Украине за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, против мира, а также за создание преступной организации, руководство ею или ее структурными частями, создание преступного сообщества, установление или распространение преступного влияния, содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.



Если будет установлен факт участия человека в вооруженной агрессии против Украины со стороны РФ, его также лишат украинского гражданства.



Датой прекращения гражданства Украины является дата издания соответствующего указа президента.

Граждане каких стран смогут получить украинский паспорт?

Законопроект предусматривает, что закон о множественном гражданстве вступит в силу через 6 месяцев с момента его публикации.



Кабмину в течение этого времени поручено урегулировать вопросы, связанные с особенностями занятия некоторых должностей в органах государственной власти, других государственных органах и органах местного самоуправления гражданами Украины, которые также имеют гражданство иностранного государства, включая РФ, с учетом угроз национальной безопасности Украины.



На данный момент неизвестно, какие страны Кабмин включит в перечень «государств, граждане которых могут получить гражданство Украины в упрощенном порядке».



Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в январе 2024 года Владимир Зеленский зарегистрировал другой законопроект №10425 — также о множественном гражданстве. Первый проект 10425, как и нынешний, предусматривал внедрение упрощенной процедуры получения гражданства Украины для отдельных категорий иностранцев.



Предыдущий проект 10425 четко указывал в тексте закона страны, граждане которых получат доступ к украинскому паспорту. В частности, в пункте 7 статьи 1 законопроекта было установлено, что это такие страны, как Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Норвегия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария, Япония.

Позиция правозащитников

Правозащитники подчеркивают, что украинское законодательство должно защищать людей, оказавшихся в оккупации и тех, кто был депортирован в Россию, даже если они были вынуждены принять гражданство страны-агрессора.



Правозащитники напомнили, что Украинское государство последовательно не признает гражданства РФ, приобретенного на оккупированных территориях. Мир не признает документы, выданные в оккупации, среди которых и паспорта, подтверждающие принадлежность к гражданству РФ. Масштабная практика навязывания российского гражданства в оккупации является грубым нарушением международного права и квалифицируется как военное преступление согласно законодательству Украины.



«Мы уверены, что получение гражданства на ВОТ Украины не является добровольным по умолчанию и не должно влечь за собой потерю гражданства Украины». Они подчеркивают, что государственная политика должна быть последовательной: «если мы считаем ВОТ — украинскими, а людей, которые там остаются, — гражданами Украины, мы не можем одновременно посылать сигналы о готовности отказаться от них, наказать или лишить гражданства», — говорится в совместном заявлении ряда украинских правозащитных организаций (ОО «Донбас СОС», БФ «Стабилизейшен суппорт сервисез», БФ «Схід SOS», Кримська правозахисна група, общественный холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ», БФ «Право на захист», ОО «КРИМСОС», Центр прав людини ZMINA).



В частности, они прогнозируют, что закон будет применен к сотням тысяч людей, продолжающих работать в оккупационных органах или обеспечивающих жизнедеятельность в оккупированных районах



Центр прав человека ZMINA предупреждает, что в законопроекте есть положение, которое позволяет лишать гражданства людей, осужденных за преступления против национальной безопасности, что может стать наказанием по уголовным делам, хотя это противоречит действующему Уголовному кодексу Украины.



Кроме того, правозащитников беспокоит, что под «коллаборационную деятельность» могут попасть не только те, кто реально вредил национальной безопасности, но и те, кто продолжал работать в социальных или коммунальных службах, помогая выживать людям в оккупированных территориях.

Языковой вопрос

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявляет, что закон о множественном гражданстве гарантирует равные языковые условия для всех граждан.



«Верховная Рада Украины 243 голосами народных депутатов Украины приняла законопроект о множественном гражданстве, учтя ключевые предложения уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя. Это позволило устранить ряд рисков, которые могли угрожать полноценному функционированию украинского языка как государственного и ограничить права граждан Украины. В частности, на этапе рассмотрения законопроекта Тарас Креминь направил в профильный комитет Верховной Рады развернутые замечания. Они касались неприемлемости предложений предоставить иностранцам гражданство Украины в упрощенном порядке — без предварительной сдачи экзаменов на знание государственного языка, Конституции и истории Украины», — говорится в сообщении Секретариата языкового омбудсмена.



В результате был введен принцип обязательного знания государственного языка на уровне не ниже В1 для всех желающих стать гражданами Украины.



Но иностранцы, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной (в частности военнослужащие-контрактники), могут получить гражданство без сдачи языкового экзамена, однако обязаны сдать его в течение установленного срока.

Как сообщалось, на временно оккупированных территориях Украины жителям угрожают выселением, если они не примут российское гражданство. Ранее на временно оккупированных территориях Украины российские оккупационные власти запретили продажу жизненно важных лекарств гражданам, не имеющим паспорта РФ.