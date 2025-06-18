Оккупированный Мариуполь получает воду по часам, а водохранилища продолжают высыхать

Старокрымское водохранилище

На оккупированной части Донецкой области продолжается ухудшение ситуации с водоснабжением. Водохранилища, которые обеспечивали водой Донецкую агломерацию, оказались в критическом состоянии. Уровень воды в реке Нижняя Крынка и других водоемах региона снизился на десятки метров, оставив за собой обнаженные берега и мертвую рыбу.



Особенно тяжело обмеление водоемов сказалось на жителях Мариуполя. Старокрымское водохранилище, снабжающее Мариуполь, обмелело почти на 70%, что привело к введению почасового графика подачи воды в город: с 6:00 до 9:00 утра и с 18:00 до 21:00 вечера.



В середине июня графики продлили еще на неопределенный срок.



Кроме того, проблемы с водоснабжением связаны с разрушением инфраструктуры водоснабжения. Водопровод, который должен был обеспечивать водоснабжение, был поврежден в результате обстрелов и выхода из строя насосных станций. Ремонтные работы обещают провести в будущем, однако уже сейчас количество воды в резервуарах и реках крайне ограничено.



Проблемы с водоснабжением и обмеление водоемов продолжают угрожать не только экосистеме региона, но и повседневной жизни местных жителей. Власти оккупированных территорий не могут предложить эффективное решение, и ситуация продолжает ухудшаться, ставя под угрозу жизнь и здоровье людей. Подробнее об этом читайте в материале «Новостей Донбасса»: Пустые краны, дыры в трубах и «реки» на улицах: куда ушла вода из оккупированных городов Донетчины.

Ранее так называемый «премьер-министр ДНР» Андрей Чертков призвал жителей временно оккупированной части Донецкой области сократить полив огородов, чтобы «экономить воду». В группировке «ДНР» продолжают критиковать работу коммунального предприятия «Вода Донбасса» за нерешенные проблемы, с которыми уже несколько лет сталкиваются жители оккупированной территории Донецкой области.