В РФ предлагают подросткам «подработку»: будут учить производить шахеды и оружие

Россия милитаризирует старшеклассников. Фото: ЦПД

Оружейный концерн «Калашников», который расположен в российской столице, ищет новых сотрудников среди школьников от 16 лет. Им предлагают «летнюю подработку». Об этом сообщили в пресс-службе ЦПД.



Подросткам обещают платить от 25 тыс. рублей (около 300 долларов), также дети смогут получить навыки работы фрезеровщика, слесаря, литейщика и т. д.



Как отмечается, подобная инициатива «Калашникова» является частью мер по милитаризации детей и подростков в России. В частности, отдельная экономическая зона «Алабуга», где производят «Шахеды», уже набирает старшеклассников в «трудовые отряды».



Кроме того, в школах РФ введен обязательный курс, обучающий детей конструированию БПЛА и управлению ими.



«Привлекая подростков к работе на предприятиях ВПК, российские власти стремятся еще в школе создать резерв рабочих для оборонных заводов, испытывающих серьезную нехватку рабочей силы. Кроме того, такими акциями Кремль стремится получить и потенциальных контрактников для пополнения армии», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что в оккупированной Луганской области цель милитаризации детей – стереть украинскую идентичность, воспитать лояльность к российской власти и готовить их к войне против Украины.

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