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В Покровской громаде остаются более трех тысяч человек — ОВА

18 июня 2025, 18:14

В Покровской громаде остаются более трех тысяч человек — ОВА

В Покровской громаде остаются более трех тысяч человек — ОВА

Более трех тысяч человек остаются в Покровской громаде Донецкой области. Из них 1172 — в самом Покровске.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Он отметил, что в городе работают коммунальные службы, некоторые магазины, врач-терапевт.  

«Пять раз в неделю гуманитарные организации раздают местным жителям горячую еду», — сказал руководитель ОВА.

Ранее сообщалось, что российская армия 16 июня ударила по прифронтовому Покровску. В результате атаки погиб местный житель.

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