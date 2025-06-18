В Покровской громаде остаются более трех тысяч человек — ОВА

Более трех тысяч человек остаются в Покровской громаде Донецкой области. Из них 1172 — в самом Покровске.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Он отметил, что в городе работают коммунальные службы, некоторые магазины, врач-терапевт.

«Пять раз в неделю гуманитарные организации раздают местным жителям горячую еду», — сказал руководитель ОВА.

Ранее сообщалось, что российская армия 16 июня ударила по прифронтовому Покровску. В результате атаки погиб местный житель.