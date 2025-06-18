ГУР: В оккупированном Бердянске ликвидировали предателя и военного преступника Михаила Грицая

В Запорожской области уничтожили коллаборанта. Фото: ГУР

Во временно захваченном Бердянске Запорожской области убили военного преступника и коллаборанта Михаила Грицая. Это произошло 18 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки МОУ.



«18 июня 2025 года во временно оккупированном Бердянске Запорожской области застрелили коллаборанта, государственного изменника и военного преступника Грицая Михаила Павловича», — говорится в сообщении.



Как отмечается, Грицай родился в Полтавской области, однако долгое время проживал в Бердянске.





Коллаборант был главой партии «Социалистическая Украина». После начала широкомасштабной войны он перешел на сторону РФ и получил должность в оккупационной администрации — был так называемым и.о. городского головы и одновременно заместителем по вопросам инфраструктуры, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса.



В ГУР отметили, что убитый выдавал российским оккупантам проукраинских граждан, кроме того, участвовал в организации пыточных на территории Бердянска.



Известно, что прокуратура Грицаю заочно сообщила о подозрении в уголовном производстве, открытом 01.04.2022 года по части 2-й статьи 111-й Уголовного кодекса Украины (государственная измена).



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