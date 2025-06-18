Удар по Киеву: из-под завалов многоэтажки достали тела 23 погибших

Более 39 часов длилась поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева. Фото: ГСЧС

18 июня в Соломенском районе Киева завершили поисково-спасательную операцию, она длилась более 39 часов. На этой локации из-под завалов достали тела 23 погибших. Всего в столице в результате российского обстрела 17 июня погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.



«Более 39 часов продолжалась поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева. Только на этой локации из-под завалов достали тела 23 погибших. Всего в столице в результате российского обстрела 17 июня погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения», — говорится в сообщении.





Спасательная операция началась сразу после прибытия экстренных служб на место после сообщения об ударе. К ликвидации последствий привлекли более 400 спасателей ГСЧС и более 200 единиц техники. Работала специализированная аварийно-спасательная и инженерная техника.



Спасатели спасли из-под завалов 2 человек, еще около 50 удалось деблокировать из квартир и подъездов. На месте работали группы психологов — более 220 человек получили неотложную психологическую помощь.



Напомним, в ночь на 17 июня Россия нанесла один из самых массированных ударов по Киеву. В Соломенском районе ракета ударила в девятиэтажку, был разрушен целый подъезд. Жертвы удара есть и в Дарницком районе, где дрон попал в многоэтажку.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях