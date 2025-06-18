РФ ежедневно атакует Константиновку: в прифронтовом городе остается более 8000 гражданских

Последствия удара по Константиновке. Фото: Сергей Горбунов

В Константиновке, которая ежедневно находится под атакой российской армии, остается 8800 гражданских. В громаде — более 9000. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона.



«Враг каждый день обстреливает город, авиабомбы сбрасывает на частные дома и объекты коммунальной собственности», — отметил он.



По словам Филашкина, эвакуация из Константиновки происходит медленно, каждый день по 20-25 человек выезжает из города. Полиция помогает вывозить людей на бронированном транспорте через транзитные хабы.



Ранее мы писали, что более трех тысяч человек остаются в Покровской громаде Донецкой области.

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