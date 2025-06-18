Украинский военный с помощью FPV-дрона взял в плен российского захватчика

Украинский воин с помощью FPV-дрона взял в плен оккупанта. Фото: скрин с видео

Украинский военнослужащий с позывным «Пейн» с помощью FPV-дрона взял в плен очередного российского оккупанта. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Во время боевого вылета командир экипажа FPV-дрона 414-й отдельной бригады «Птицы Мадьяра» на псевдо «Пейн» с помощью беспилотника взял в плен очередного российского оккупанта», — говорится в сообщении.



Как отмечают в Генштабе, дрон проводил российского солдата прямо к позициям Сил обороны. Там его и задержали.



Стоит отметить, что командир расчета FPV-дрона «Пейн» — Герой Украины. Его экипаж уже вывел из строя более 500 вражеских артиллерийских стволов с помощью дронов.



Ранее мы писали, что бойцы 63-й бригады применили старые-добрые методы, чтобы убедить оккупанта сдаться в плен — в Серебрянском лесу с дронов сбросили агитационные листовки.

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