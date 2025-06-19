Спикер Кремля назвал темы следующего раунда переговоров Украины и РФ

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

В ходе третьего раунда прямых переговоров российской и украинской делегациям предстоит обсудить продолжение гуманитарных обменов и проекты меморандумов о мирном урегулировании.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в интервью росСМИ.

По его словам, сейчас прорабатываются сроки проведения следующего раунда переговоров Москвы и Киева после 22 июня.

О том, что следующая встреча российской и украинской сторон может состояться после 22 июня, ранее говорил глава Кремля Владимир Путин. Он добавил, что Киеву следует сесть за стол переговоров как можно скорее, иначе условия мира для него могут ухудшиться.

Напомним, Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров впервые за три года в Стамбуле 16 мая и 2 июня. По итогам обеих встреч стороны провели несколько раундов обменов военнопленными и телами погибших.