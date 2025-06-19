Присвоил более 35 миллионов гривен для ВСУ: силовики задержали предпринимателя из Луганщины

Задержанный предприниматель из Луганской области. Фото: ГБР

Сотрудники ГБР вместе с Департаментом стратегических расследований Нацполиции задержали предпринимателя из Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.



Он присвоил деньги, предназначенные для закупки техники и оборудования для нужд ВСУ и подразделений территориальной обороны, в том числе квадрокоптеров.



В 2023-2024 годах по результатам упрощенных закупок предприниматель заключил ряд договоров с тремя воинскими частями и одним сельским советом. Общая сумма контрактов – более 35 миллионов гривен. Предметом договоров были квадрокоптеры, приборы ночного видения и другие товары специального назначения.



Получив средства на счета своего ФЛП, фигурант стал выводить их через фиктивные предприятия. Деньги перечислялись якобы за приобретение товаров, которые фактически не производились и не закупались, поскольку контрагенты не имели ни собственного производства, ни официального доступа к импорту соответствующей продукции.



В результате оборудование не поставили, а предприниматель незаконно завладел более 35 миллионами гривен.



Ему сообщили о подозрении в присвоении имущества в условиях военного положения в особо крупных размерах и в отмывании доходов, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении в военных преступлениях экс-главе «военкомата» оккупированного Луганска.