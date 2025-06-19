Украина и Россия провели новый этап масштабного обмена пленными: значительная часть освобожденных – защитники Мариуполя

Освобожденные украинские военные. Фото: Коордштаб

19 июня Украина и Россия провели новый этап обмена военнопленными. Об этом стало известно из сообщения президента Украины Владимира Зеленского.



По его словам, из российского плена вернулись бойцы Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.



«Большинство из них находились в плену с 2022 года. Защитники Украины, которые воевали на Донетчине, Запорожье, Луганщине, Харьковщине, Сумщине, Черниговщине и Киевщине», – отметил президент.



В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что сегодня состоялся очередной этап масштабного обмена пленными в категории тяжелобольные и тяжелораненые согласно договоренностям в Стамбуле.



Среди освобожденных военнослужащих ВСУ есть представители Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны. Все освобожденные – представители рядового и сержантского состава.



Каждый освобожденный защитник имеет тяжелые медицинские диагнозы и болезни в результате ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением.



Большинство освобожденных бойцов находилось в плену более трех лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.

Напомним, что предыдущий этап этого масштабного обмена военнопленными состоялся 14 июня.