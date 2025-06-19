РФ готовит мединструкторов из студентов на оккупированных землях

Подготовка мединструкторов на ВОТ. Фото: ЦНС

Россия готовит инструкторов по тактической медицине из числа студентов медучреждений на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).



Студентов медицинских учебных заведений на ВОТ привлекают к подготовке в качестве инструкторов. До сентября их обучают для проведения учений как среди гражданского населения, так и боевиков.



Дополнительные занятия проводят представители Росгвардии — репрессивной структуры, действующей в тылу.



ЦНС подчёркивает: это очередное использование гражданских для военных целей, что является грубым нарушением международного гуманитарного права. Все причастные будут привлечены к ответственности.

Напомним, оккупанты начали массово вербовать украинских выпускников в армию РФ.