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Армия РФ почти три часа штурмовала позиции ВСУ на Торецком направлении: россияне потеряли более 20 бронемашин

19 июня 2025, 16:04

Армия РФ почти три часа штурмовала позиции ВСУ на Торецком направлении: россияне потеряли более 20 бронемашин

Уничтоженная бронетехника на Торецком направлении. Фото: кадр из видео Уничтоженная бронетехника на Торецком направлении. Фото: кадр из видео

17 июня российская армия проводила штурмовые действия в течение почти трех часов с применением бронетехники и мотоциклов в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Луганск». Об этом сообщили в пресс-службе ОТГ «Луганск».

Подразделения ВСУ отбили атаку. Потери оккупантов составили: 18 боевых бронемашин уничтожены, пять ББМ повреждены и 13 мотоциклов уничтожены. Россияне потеряли 78 военнослужащих.

Спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил, что этот штурм украинские войска отбили на Торецком направлении.

«В направлении сел Яблоновка и Александро-Калиново», – отметил он.

Напомним, что танк Leopard уничтожил укрытия российских войск на Покровском направлении.

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