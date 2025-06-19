Армия РФ почти три часа штурмовала позиции ВСУ на Торецком направлении: россияне потеряли более 20 бронемашин

Уничтоженная бронетехника на Торецком направлении. Фото: кадр из видео

17 июня российская армия проводила штурмовые действия в течение почти трех часов с применением бронетехники и мотоциклов в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Луганск». Об этом сообщили в пресс-службе ОТГ «Луганск».



Подразделения ВСУ отбили атаку. Потери оккупантов составили: 18 боевых бронемашин уничтожены, пять ББМ повреждены и 13 мотоциклов уничтожены. Россияне потеряли 78 военнослужащих.



Спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил, что этот штурм украинские войска отбили на Торецком направлении.



«В направлении сел Яблоновка и Александро-Калиново», – отметил он.

Напомним, что танк Leopard уничтожил укрытия российских войск на Покровском направлении.