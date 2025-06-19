Произошла крупнейшая за все время утечка паролей: личные данные оказались под угрозой

В сеть утекли 16 миллиардов логинов и паролей пользователей Apple, Goggle, Telegram и других сервисов. Это крупнейшая утечка данных за всё время. Об этом сообщило издание Forbes.

Отмечается, что исследователи из Cybernews обнаружили утечку 30-ти массивов личных данных, каждый из которых содержит от десятков миллионов до 3,5 миллиардов записей — всего 16 миллиардов.

«Были слиты URL-адреса, логины и пароли от большинства популярных зарубежных сервисов: Goggle, Apple, Facebook, Telegram, GitHub и другие», — пишет издание.

Важно: это свежая утечка. По словам специалистов по кибербезопасности, ранее эти данные нигде не фигурировали:

Издание отмечает, что это не просто утечка — это схема для массового взлома. Не просто компиляция старых утечек, которые используются повторно — это свежая, готовая к использованию разведывательная информация в огромных масштабах.

Специалисты по кибербезопасности настоятельно рекомендуют поменять пароли и поставить двухфакторную аутентификацию.