После удара «Искандерами» расчет С-300 на следующий день вернулся в бой

ЗРК С-300 Воздушного командования «Центр». Фото: кадр из видео

С первых дней полномасштабного вторжения один из расчётов ЗРК С-300 Воздушного командования «Центр» стал на защиту украинского неба. Уже 9 марта 2022 года подразделение осуществило первый боевой пуск — с этой позиции было уничтожено около 30 воздушных целей: вражеские самолёты, вертолёты и крылатые ракеты.







Меньше чем через две недели, 23 марта, россияне нанесли по расчёту мощный удар: «Искандерами», «Калибрами» и РСЗО «Ураган». Однако это не остановило бойцов: уже на следующий день они вновь включили радиолокатор подсвета и наведения, ввели в бой две пусковые установки и продолжили выполнять боевые задачи.

Пуск ракеты ЗРК С-300 Воздушного командования «Центр». Фото: кадр из видео

«За один день по нам был нанесён удар двумя "Искандерами", двумя "Калибрами" и РСЗО "Ураган". Уже на следующий день мы включили радиолокатор и двумя пусковыми установками продолжили вести бой», — сообщили в Воздушном командовании «Центр».



Одним из самых ярких эпизодов работы расчёта стало уничтожение четырёх дронов-камикадзе «Шахед» и двух крылатых ракет Х-101 всего за две минуты.

Пуск ракеты ЗРК С-300 Воздушного командования «Центр». Фото: кадр из видео

Несмотря на возраст комплекса, ЗРК С-300 в умелых руках украинских военных остаётся точным и надёжным оружием. На счету именно этого расчёта — более 60 уничтоженных вражеских целей.



«Воздушный щит Украины держится на таких, как они. Спасибо за службу! Слава Воздушным силам Украины! Слава Украине!», — говорится в сообщении.

Вертолёт РФ, сбитый ЗРК С-300. Фото: кадр из видео

Напомним, ВСУ показали работу ЗРК Hawk по крылатым ракетам РФ.