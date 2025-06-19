В РФ снова приговорили украинских военных: их «обвиняют» в теракте

Россия приговорила украинских воинов. Фото: pixabay

В России в очередной раз «приговорили» пятерых украинских военнослужащих, их обвиняют якобы «в совершении террористического акта». Об этом передает пресс-служба «Следкома».



Солдата 17 отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины Евгения Крайванова приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима.



Кроме того, военнослужащих 116 отдельной бригады территориальной обороны Александра Дудника и Натальи Балаклицкой признали виновными. «Следствие» якобы установило, что военнослужащие, находясь в населенном пункте Погребки Суджанского района Курской области, угрожая применением оружия, «запугивали местное население, незаконно занимали частные домовладения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и местным жителям».



Их приговорили к 16 годам лишения свободы и 15 годам колонии общего режима соответственно.



Также российский суд приговорил к 16 годам заключения военнослужащих 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Александра Титенко и Василия Катанюка.



Ранее мы писали, что так называемый «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» бойцу 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ Дмитрию Кучерявому.