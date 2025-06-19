«Ланцет» РФ поразил макет танка Leopard 2A6 в Сумской области

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» атаковал макет танка Leopard 2A6 в Сумской области. Видео обнародовал Telegram-канал RST.
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские войска применили 3269 дронов-камикадзе и совершили 5111 обстрелов украинских позиций.
Подлёт «Ланцета» к макету танка Leopard 2A6. Кадр с видео
По оперативной информации по состоянию на 16:00, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано девять боестолкновений. Враг также нанёс 5 авиаударов, сбросив управляемые авиабомбы.
Напомним, что армия РФ в течение почти трёх часов штурмовала позиции ВСУ на Торецком направлении, потеряв при этом более 20 бронемашин.
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