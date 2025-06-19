«Ланцет» РФ поразил макет танка Leopard 2A6 в Сумской области

Удар российского «Ланцета» по макету Leopard 2A6. Фото: кадр из видео

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» атаковал макет танка Leopard 2A6 в Сумской области. Видео обнародовал Telegram-канал RST.



По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские войска применили 3269 дронов-камикадзе и совершили 5111 обстрелов украинских позиций.

Подлёт «Ланцета» к макету танка Leopard 2A6. Кадр с видео

По оперативной информации по состоянию на 16:00, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано девять боестолкновений. Враг также нанёс 5 авиаударов, сбросив управляемые авиабомбы.

Напомним, что армия РФ в течение почти трёх часов штурмовала позиции ВСУ на Торецком направлении, потеряв при этом более 20 бронемашин.