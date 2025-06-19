Донецкая администрация направила 70 миллионов гривен на поддержку военных, защищающих регион

Донецкая ОВА перадала деньги воинам. Фото: Вадим Филашкин

На заседании Совета обороны Донецкой области было принято решение выделить более 70 миллионов гривен подразделениям Сил обороны, которые сдерживают оборону региона. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Военные используют средства на самое необходимое в нынешних условиях войны: FPV-дроны, БПЛА и средства РЭБ», — отметил он.



Кроме того, на заседании обсудили строительство оборонительных рубежей. По словам начальника администрации, к процессу задействованы все органы власти.



Ранее мы писали, что 10 апреля Совет обороны Донецкой области принял решение выделить 27 миллионов гривен на нужды подразделений, которые удерживают оборону региона.

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