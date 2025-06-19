РФ передает тела своих военных во время обменов с Украиной: в МВД рассказали детали

РФ передает Украине тела своих солдат вместе с павшими украинскими военными. Фото: Игорь Клименко

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что российская сторона при возвращении тел украинских военных передает вместе с ними тела погибших российских солдат. Об этом он написал в телеграм.



«Россия превращает репатриацию тел погибших в инструмент манипуляции и давления. Враг намеренно усложняет нам идентификацию, порождает хаос, смешивает тела российских военных с телами украинцев», — сообщил он.



По словам Клименко, установлен как минимум один случай такой передачи, который подтвержден документально.





«Да, у нас есть факты. У нас есть установленные имена этих ненужных «родине» солдат и офицеров. Это очередное доказательство того, как Россия пренебрежительно относится к своим людям, подбрасывая их тела к телам украинских военных. Это свидетельство того, насколько мелочной для России является человеческая жизнь. Или же это просто способ избежать выплат семьям», — написал Клименко.



Тело павшего №192/25, которое было передано Украине, было одетым в военную форму российской армии. Также был найден паспорт гражданина РФ, военный билет, талон аттестата военнослужащего №1252, выписки из приказа командира в/ч №52 от 26.12.2023, жетон с надписью: «ВС РОССИИ МТ-146004».



«Личность установлена: Бугаев Александр Викторович, 1974 года рождения, военнослужащий 1-го батальона 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады РФ (в/ч 35390). Его родственники начали поиски еще в конце марта после его исчезновения в районе Новомихайловки Донецкой области», — отметил глава МВД.



Ранее мы писали, что 15 июня в Украину вернули тела 1200 погибших — состоялся очередной этап репатриации.

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