Зеленский назначил Шаповалова командующим Сухопутными войсками ВСУ

Зеленский назначил Шаповалова новым командующим Сухопутных войск. Фото: Южное оперативное командование/Facebook

В четверг, 19 июня, президент Украины Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутных войск ВСУ. Соответствующий указ главы государства №412/2025 опубликован на сайте Офиса президента.



«Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины», — говорится в документе.



Напомним, 11 июня генерал-майор Михаил Драпатый покинул пост командующего Сухопутными войсками, который занимал около полугода.



Справка



Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году с отличием окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете.



В 2012 окончил Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины.



Шаповалов занимал должность командующего ОК Юг с 16 апреля 2024 года. Он прошел все ступени карьеры военного: от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.



В марте 2022 года он получил звание бригадного генерала. 20 июня 2023 года вошел в состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях