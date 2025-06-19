Оккупанты скинули авиабомбу на горсовет в Северске

Россияне атаковали Северск. Фото: Вільне радіо

Российские войска 18 июня ударили по Северску Донецкой области. В результате атаки поврежден городской совет. Об этом сообщил глава Северской ГВА Алексей Воробьев, передает «Вільне радіо».



По его словам, россияне использовали авиационную бомбу. На момент атаки в помещении не было никого, поэтому обошлось без жертв.



«На 90% разрушено здание — били КАБами, обвалились конструкции. Никто не пострадал, был сторож, но спрятался в безопасном месте», — рассказал Воробьев.



Как отмечается, в здании городского совета ранее функционировал пункт выдачи гуманитарной поддержки. На следующей неделе планируют запустить новый гуманитарный пункт.



Отметим, что 19 июня с 04:30 до 05:30 российская армия из ствольной артиллерии ударила по городу Константиновка Донецкой области.

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